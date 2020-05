Aan de rand van de afgrond: deze amateurclubs gingen RKPVV voor

TRANSFER Beerse Boys ziet Erik Jans van Audacia komen

10 mei De 23-jarige middenvelder Erik Jans stapt van vierdeklasser Audacia uit Moergestel over naar tweedeklasser Beerse Boys. De Moergestelnaar maakte in het seizoen 2014-2015 zijn opwachting in het eerste elftal van Audacia. In het seizoen 2018-2019 speelde hij een jaar in het zevende van Audacia, waarna hij weer aansloot bij de selectie.