Aanvaller Evrim Karatas sluit aan bij Brabantia: ‘Ik wil er het plezier in voetbal terugvinden’

,,Ik train nu al een tijdje mee bij Brabantia en het beviel me eigenlijk wel”, vertelt Karatas. ,,Ik wil het plezier in voetbal weer terugvinden en bij Brabantia moet dat wel lukken, ondanks dat ze gedegradeerd zijn en volgend seizoen in de tweede klasse uitkomen. Hopelijk zit er dan een kampioenschap in.”

Karatas voetbalde in de jeugd bij Nuenen, zat vervolgens vijf jaar in de opleiding van Willem II en bereikte daar het beloftenteam. In 2018 keerde hij terug bij Nuenen en sloot daar aan bij de selectie. Halverwege het seizoen 2019-2020 was hij gestopt bij de hoofdklasser en trainde vanaf dat moment mee bij FC Eindhoven AV. Pas een half jaar later was hij speelgerechtigd voor de blauw-witten. Daar maakte hij op 3 april in de thuiswedstrijd tegen Rhode voor het laatst zijn opwachting.