Aanvoerder Joep van der Heijden over wisselvallig seizoen SBC: ‘Vertrouwen is er nog, maar het moet beter’

SBC draait een wisselvallig seizoen. Na overtuigende overwinningen op onder meer koploper RPC volgden puntenverlies tegen laaggeklasseerde teams. Met nog negen wedstrijden voor de boeg is de club uit Son en Breugel een middenmoter in de derde klasse. Dat het beter moet, vindt ook aanvoerder Joep van der Heijden.

,,We hebben te veel punten laten liggen.” Joep Van der Heijden vindt de wisselende resultaten een aandachtspunt. ,,Als we nog om de bovenste plaatsen mee willen doen, moeten we beter zijn en effectiever met onze kansen omgaan. We laten te veel kansen onnodig liggen.” Toch denkt de 27-jarige middenvelder dat zijn ploeg het kan oppakken naarmate het seizoenseinde nadert. ,,Daar heb ik alle vertrouwen in.”

Kind van de club

Van der Heijden is een echte SBC’er. Hij begon als 4-jarige bij de club, doorliep alle selectieteams in de jeugd en stroomde vervolgens door naar het vaandelteam. Tussendoor zat daar nog een uitstapje naar China bij. Voor zijn studie verbleef Van der Heijden in 2015 een half jaar in het land. En ook daar voetbalde hij in een elftal. Maar, vertelt hij, een groot succes was dat niet.

,,Het niveau was belabberd. Ze namen het wel serieus, met uitgebreide wedstrijdverslagen en videobeelden vanuit vier verschillende hoeken, maar het niveau was niet te vergelijken met het voetbal in Nederland. Toegegeven, met maar één training per week en wedstrijden op de zaterdagochtend, nadat we de avond ervoor op stap gingen, is dat eigenlijk wel te verwachten.”

Geweldige generatie

Het voetbal in China was dan ook een groot contrast met wat de middenvelder gewend is. Met de jeugdelftallen van SBC speelde hij mooie wedstrijden, waaronder play-offs om promotie naar de derde divisie. ,,We hadden een geweldige generatie. Een aantal daarvan zit nu ook in het eerste, we blijven een hechte groep.” Ondanks tegenvallende resultaten dit seizoen blijft de teamspirit dan ook intact. ,,Winst of verlies, de zondagen blijven ontzettend gezellig. We bekijken het per wedstrijd en we leren van lastige wedstrijden.”

Gebleken is dat SBC dit seizoen vooral moeite heeft met verdedigende ploegen. Het kan een verklaring zijn voor de tegenvallende resultaten, zegt Van der Heijden. ,,We hebben moeite met inzakkende ploegen die weinig ruimte overlaten. Maar ploegen als RPC bijvoorbeeld, de meer voetballende ploegen, die liggen ons beter. Die laten ook meer ruimte liggen, waar wij gebruik van maken.” Het is een van de redenen dat SBC verantwoordelijk is voor twee van de vier nederlagen van de koploper dit seizoen.

Niet naar de stand kijken

SBC hoopt na het paasweekend de wisselvallige resultaten een halt toe te roepen. Een aantal lastige tegenstanders ligt in het verschiet, met maandag Reusel Sport als tegenstander. ,,We moeten op onze hoede zijn. Ze staan een-na-laatste, maar het is een aardige ploeg. Naar de stand moeten we niet kijken. De vorige wedstrijd hebben we ook niet gewonnen, de derby tegen Nijnsel. En zij staan onderaan”, legt Van der Heijden uit. ,,Dus ook Reusel mogen we niet onderschatten.”