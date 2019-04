Aanvoerder Tom ten Broeke gaat met Nijnsel voor tiende zege op rij in derby tegen Boskant

Middenmoter Boskant was net voor de winterstop de laatste ploeg die een punt pakte tegen Nijnsel. Het duel op sportpark Den Eimert mondde uit in 0-0. Sindsdien liet de lijstaanvoerder geen steek meer vallen. ,,Maar Boskant wordt een zware kluif", zegt verdediger Tom ten Broeke (25). ,,Op basis van de ranglijst zou je zeggen dat we makkelijk moeten winnen, maar derby's tegen Boskant zijn altijd lastig en onvoorspelbaar. Ik had Boskant ook hoger verwacht. In de thuiswedstrijd hadden we ze eigenlijk moeten kloppen, maar misten we twee open kansen."