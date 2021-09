Aanvoerder Tomas Hendriks blijft fusieclub trouw: ‘Ik wil SV De Braak heel graag groot maken’

Het zag er allemaal prima uit voor derdeklasser SV De Braak, voor de coronastop. Na drie wedstrijden in het vorige seizoen was de ploeg precies in balans. Er werd een wedstrijd gewonnen, eentje werd verloren en een ander duel eindigde in een remise. De fundering leek dus in orde, maar de ploeg van aanvoerder Tomas Hendriks (32) ziet er voor de aanvang van het nieuwe seizoen heel anders uit. ,,We moesten helemaal opnieuw beginnen deze voorbereiding. Vorig jaar hadden we een heel brede selectie, met een paar ervaren spelers. Dat is nu totaal anders. Veel jonge jongens.”