Aanvoerder ziet mogelijk laatste kans op EFC-titel vervliegen door coronacrisis

TRANSFER Luc van Run van Jong FC Eindhoven keert terug bij RKVVO

2 april Aanvaller Luc van Run van Jong FC Eindhoven komt vanaf volgend seizoen weer voor zijn voormalige club RKVVO uit. De 19-jarige Veldhovenaar speelde in de jeugd van RKVVO en maakte er in het seizoen 2017-2018 zijn debuut in het eerste elftal. Het daaropvolgende seizoen kwam hij uit voor de Onder 19 jaar van FC Den Bosch. Vorige zomer maakte hij de overstap naar Jong FC Eindhoven.