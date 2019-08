Abdul Nassoh alweer weg bij FC Eindhoven/av

AMATEURVOETBAL Seizoen voor Bas Rijkers (De Valk) al voorbij voordat het begonnen is: ‘Een hele klap’

14:54 Bas Rijkers (23) wilde het plezier in het voetballen terugkrijgen en keerde daarom in de zomer van Wilhelmina'08 terug naar De Valk. Maar al in de eerste oefenwedstrijd van het nieuwe seizoen sloeg voor hem het noodlot toe: de verdediger scheurde de voorste kruisband van zijn knie af. ,,Een verkeerde beweging en het seizoen is voorbij.”