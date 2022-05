Acht bemachtigt kampioenschap; DOSL maakt er tien

Acht - RKGSV 4-0. Na de 4-0 overwinning op RKGSV kan Acht zich voor het eerst sinds 1998 weer kampioen noemen. Vier momenten waren beslissend, in een wedstrijd waarin elk Achtse doelpunt gevolgd werd door vuurwerk in de rood-zwarte clubkleuren. Acht moest in Gerwen niks weten van kampioensstress en kwam al na twee minuten op voorsprong door Mathijs Huising. Rob van der Plaat verdubbelde de score uit een strafschop, en na de 3-0 van Timo Verhagen veranderde hoop in zekerheid. RKGSV was nog enkele keren gevaarlijk, maar het ontbrak aan scherpte. Nick van den Nieuwenhof, ingevallen in de 87ste minuut, bekroonde een minuut later het kampioenschap met zijn eerste doelpunt van het seizoen én eerste balcontact van de wedstrijd: 4-0.

Mariahout - ELI 0-5. ELI domineerde al vanaf het begin en scoorde al vrij snel via Coen Brouwers de 0-1. Dat was na drie minuten spelen. De Lieshoutenaren zetten door en konden 0-2 maken nadat Huib van Zutphen de bal miste en Jaccy van den Enden kon doorlopen en binnenschieten. De 0-3 kwam in de twaalfde minuut. Wederom scoorde Brouwers, ditmaal met een lob over doelman Tom Hagelaars In de tweede helft probeerde Mariahout nog wat terug te doen, maar het leverde niet heel veel kansen op. ELI schakelde een versnelling terug, maar scoorde nog wel twee keer. Allereerst schoot Lars Teuben vanaf rand zestien de 0-4 binnen in de 62ste minuut. Zo’n vijf minuten later kopte Brouwers zijn derde goal binnen en was de stand 0-5.

EMK - DOSL 1-10. Rick van Hoof scoorde na zeven minuten de 0-1 en EMK maakte na een kwartier de gelijkmaker via Geert Jan Kemperman. Matijs Oomen en Martijn Bax zorgden voor de 1-2 en 1-3, beiden in de twintigste minuut. Na rust vielen de overige treffers. Roel van Geldorp scoorde 1-4, Ralph Geelen zorgde voor 1-5. Bax (1-6), Van Geldorp (1-7), Van Hoof (1-8), Maikel Steeghs (1-9) en Geelen (1-10) bezorgden DOSL een zege met dubbele cijfers.

Woenselse Boys - DVS 1-4. DVS domineerde de hele wedstrijd. Na vijf minuten werd er gescoord via Joery van Breemen, 0-1. In de 42ste minuut maakte Dries Kreijns de 0-2. Shane Lawlor zorgde met zijn 0-3 in de 72ste minuut voor de beslissing. Kreijns maakte tien minuten voor tijd zijn tweede treffer, 0-4. Via Jay Jay Gramser maakte voor Woenselse Boys nog de eretreffer in de slotfase: 1-4.

Boskant - Pusphaira 2-1. Boskant kwam na acht minuten op 1-0 door een goal van Brett Veldkamp op aangeven van Aimé Opheij. Pusphaira maakte na een kwart wedstrijd de 1-1 via Koen van Eldik, die de bal kreeg van Douwe Orij. De thuisploeg pakte de voorsprong weer in de 42ste minuut. Frank van der Heijden kopte binnen na een corner van Luuk de Beer, 2-1. In de tweede helft kregen beide ploegen nog wat kansen, maar er werd niet meer gescoord.

Tivoli - VOW 0-4. Het was niet een eenzijdige pot, aangezien beide ploegen kansen kregen. VOW was alleen net wat effectiever en maakte twee goals voor rust. Na rust kreeg Tivoli kansen op een aansluitingstreffer, maar het zat de ploeg niet mee. VOW scoorde nog twee keer en bracht daarmee de eindstand op 0-4.