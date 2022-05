Acht bijna kampioen; ELI wint met dubbele cijfers

RKGSV - Boskant 0-0.

Al na vijf minuten kreeg Daan de Loo een niet te missen kans in de zestien, maar van dichtbij knalde hij op de lat. Daarna waren er wat mogelijkheden voor de Gerwense spits Milos Milosevic. Boskant kon vrijwel niks terugdoen in aanvallend opzicht. Milosevic was dichtbij een treffer, maar twintig minuten voor tijd dook hij naar de bal, die hij net miste. Kort daarna kopte de aanvaller richting doel, maar brachten zowel doelman Frank Thijssen als de lat redding. De enige echte kans voor de bezoekers viel te noteren in de 79ste minuut toen een vrije trap van Brett Veldkamp via goalie Tom Molenberg op de paal terechtkwam. Gerwen kreeg in de slotfase nog grote kansen in de Boskantse zestien, maar er viel geen doelpunt.

ELI - Tivoli 10-0.

De vele goals op een rijtje: in de elfde minuut maakte Aaron Hurkx de 1-0. Na een halfuur bracht Jaccy van de Enden de stand op 2-0. Vijf minuten voor rust zorgde Niels den Bol met een vrije trap voor 3-0. Na rust maakte invaller Roel Donkers snel de 4-0 en 5-0 en scoorde Lars Teuben eveneens. Er vielen drie goals binnen tien minuten en de stand werd 6-0. Danny de Koning pikte zijn goal mee: 7-0. Donkers maakte zijn hattrick: 8-0. Maurice Vinkenburg en Jaccy van den Enden zorgden respectievelijk voor de 9-0 en 10-0.

DOSL - Avesteyn 1-0.

In de eerste hield DOSL vooral tegen en speelde het met de rug tegen de muur. Avesteyn creëerde een grote kans, die op de lat belande. Het spelbeeld veranderde na rust. DOSL voetbalde meer. De enige goal viel twintig minuten voor tijd. Frank Bax werd neergehaald en er kwam een strafschop die Martijn Bax uiteindelijk verzilverde: 1-0.

Pusphaira - Acht 1-3.

In een slechte wedstrijd boekte Acht de elfde overwinning op rij. In de 38ste was pas de eerste kans te noteren, deze was wel meteen raak. Het was Pieter van Kemenade die uit een vrije trap van Rob van der Plaat kon binnenkoppen: 0-1. Dit was tevens de ruststand. Meteen na rust in de 48ste minuut verruimde Acht de voorsprong door Arne Hoekstra die uit een voorzet van weer Rob van der Plaat kon binnentikken: 0-2. In de 68ste minuut kwam Pusphaira nog in de wedstrijd door een strafschop die benut werd door Jens Kroon: 1-2. Maar twee minuten voor tijd besliste Toon van Kemenade de wedstrijd en kon hij na de derde assist van Rob van der Plaat de bal binnen tikken: 1-3. Hierdoor kan Acht volgende week bij winst het kampioenschap definitief binnen halen.

DVS - Mariahout 1-2.

Mariahout kwam op 0-1 na 28 minuten spelen door een kopbal van Danny van de Laar, op aangeven van Huib van Zutphen. Het spel werd minder in de tweede helft, maar er kwamen wel grotere kansen. Uiteindelijk maakte DVS de 1-1 in de 90ste minuut via Shane Lawlor. Toch wist Mariahout nog te winnen. Een schot van Dennis Veldpaus raakte de lat en in de rebound werkte Freek Habraken binnen: 1-2.

WEC - Woenselse Boys 2-0.

Het was een gelijk opgaande wedstrijd. Knullig balverlies en een niet bestrafte hands bal leidde tot de 1-0 in voor de rust. Na de rust kwam er een counter die bij de tweede paal werd binnengekopt: 2-0. Woenselse Boys kreeg nog twee goede kansen, maar die werden niet benut.

VOW - EMK 4-2.

Het was voor rust een vermakelijke wedstrijd. De stand was 2-2 en de doelpuntenmakers van EMK waren Robert van de Ven en Rick van den Bogaard. Na rust was VOW toch iets sluwer en scoorde het nog twee keer, waardoor de uitslag 4-2 werd.