Acht boekt moeizame zege bij Mariahout; EMK pakt knap punt tegen hoogvlieger Boskant

VIERDE KLASSE F ZUID IAcht had het moeilijk met Mariahout vanmiddag, maar won in de slotfase toch. EMK heeft het zwaar de laatste tijd. Het puntje tegen Boskant zal daarom een welkome opsteker zijn.

Mariahout-Acht 1-2.

In de eerste helft had Acht wel een groot overwicht, maar kon dit niet omzetten in doelpunten. Mariahout kreeg slechts één kans, maar was in de 34ste minuut wel effectief. Uit een corner kreeg Tim Barten de bal voor zijn voeten en kon vrij inschieten: 1-0. In de tweede helft hetzelfde spelbeeld. Het duurde tot de 82ste minuut toen Pieter van Kemenade in de punt van de aanval verscheen en een voorzet van Rob van der Plaat beheerst met een volley kon binnentikken: 1-1. Zes minuten later kon Acht alsnog de dik verdiende overwinning binnen halen toen Mathijs Huising na een scrimmage zijn inzet wat gelukkig over de doellijn zag rollen: 1-2.

Woenselse Boys-RKGSV 0-1.

RKGSV kreeg in de eerste helft de beste mogelijkheden, maar kwam niet tot scoren. Woenselse Boys kreeg een kans, maar die kwam tegen de lat. De tweede helft was een gevecht zonder echte kansen. Echter na een goede actie langs de lijn door RKGSV werd de bal voorgezet en vanaf vijf meter binnengetikt door Milos Milosevic. Woenselse Boys kreeg nog een mogelijkheid, maar die werd huizenhoog overgeschoten.

DVS-Pusphaira 1-0.

DVS kwam een aantal keer goed weg in de eerste helft, maar desondanks pakte het de leiding. In de 33ste minuut scoorde Remo van Beuningen de 1-0. Er werd gevlagd voor een uitbal, maar de scheidsrechter keurde de goal goed. Na rust gebeurde er niet meer zoveel en bleef de stand zoals hij was.

DOSL-ELI 1-1.

Net als in de eerdere ontmoetingen wilden twee teams voetballen. Dat zorgde ervoor dat het een attractieve wedstrijd was waarin DOSL meer recht had op de overwinning. ELI kreeg een penalty na een handsbal. In de 40ste minuut benutte Danny de Koning de strafschop: 0-1. Het spelbeeld was hetzelfde in de tweede helft. DOSL kwam verdiend op 1-1 via Ralph Geelen. De stand bleef na negentig minuten gelijk.

EMK-Boskant 0-0.

Boskant miste veel basisspelers en kon voor rust weinig creëren. Na de pauze was het een wedstrijd die twee kanten op kon vallen. Zowel EMK als Boskant kreeg grote kansen, maar het bleef bij 0-0.

Avesteyn-Tivoli 3-0.

In het eerste halfuur had Avesteyn moeite met het creëren van kansen. Toch maakte de koploper in de 43ste minuut de 1-0. Vlak naar rust, in minuut 47, viel de 2-0. De koploper had veel meer de bal en maakte in de 65ste minuut de beslissende 3-0.