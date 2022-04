Acht pakt koppositie, Mariahout stunt tegen Avesteyn

ELI - RKGSV 1-0.

In een spannende wedstrijd heeft ELI een benauwde 1-0 overwinning geboekt. Robert Neilen, vorige week al op schot met twee treffers, was met zijn intikker op aangeven van Aaron Hurkx in de 49ste minuut de matchwinnaar. ELI had in de eerste helft een licht veldoverwicht, maar dat leverde weinig doelgevaar op. Na rust waren de blauw-witten dicht bij een tweede treffer, maar doelman Tom Molenberg voorkwam met een fraaie redding de 2-0 bij een vrije trap van Coen Brouwers. In de slotfase waren de bezoekers twee keer dichtbij de gelijkmaker, maar doelman Beau Bastiaans stond op de juiste plaats.

VOW - Acht 0-2.

Het was een wedstrijd waarin niet extreem veel gebeurde en waarbij Acht nauwelijks iets weggaf. De nieuwe koploper kwam op voorsprong via Timo Verhagen. Hij kopte na 25 minuten binnen op aangeven van Mathijs Huising: 0-1. Invaller Beau van Dijk scoorde de 0-2 met een volley nadat hij tien minuten in het veld stond. Zijn treffer viel in de 70ste minuut.

Woenselse Boys - EMK 1-1.

De eerste helft was volledig in handen van de thuisploeg. Uit een corner werd er knap binnen gekopt door Rik Geurts: 1-0. Er waren nog genoeg mogelijkheden op de tweede goal, maar deze werden niet benut. EMK zocht de aanval in de tweede helft. Een van richting veranderd schot van Robert van de Ven zorgde voor de 1-1. EMK kreeg de betere mogelijkheden, maar een knappe redding van Juri Koudijs voorkwam de 1-2. Ook de lat voorkwam een voorsprong van de bezoekers. De 1-1 op basis van de twee verschillende helften was uiteindelijk een terechte uitslag.

Avesteyn - Mariahout 1-1.

Avesteyn was het eerste kwartier beter, mede door een tweetal grote kansen. Een kopbal voor open doel ging er gek genoeg niet in. Het spel ging op en neer. De goals vielen laat. De thuisploeg kwam op voorsprong door een schot in de bovenhoek: 1-0 in de 77ste minuut. Coach Freddy Vermeulen bracht jeugdspeler Brent Maas als vijfde aanvaller en de jongeling was uiteindelijk het goudhaantje. Freek Habraken legde de bal terug en Maas benutte zijn kans: 1-1 in de 90ste minuut.

Boskant - DVS 1-3.

Het begin van de wedstrijd was gelijkopgaand. Daarna werd DVS ietsjes sterker. Toch kwam de thuisploeg op voorsprong. Mark van der Heijden scoorde via een scrimmage de 1-0 in de 22ste minuut. Tien minuten later maakte Shane Lawlor een individuele actie waaruit de 1-1 viel. DVS scoorde vlak voor rust de 1-2 via Jasper Jacobs. De uitploeg gooide de wedstrijd in de tweede helft meteen op slot. Lawlor krulde een vrije trap binnen: 1-3.

WEC - Tivoli 3-0.

De wedstrijd kon in de eerste helft beide kanten op, ondanks dat er weinig grote kansen waren. WEC scoorde vlak voor rust de 1-0. Na rust probeerde Tivoli wat te forceren, maar dat lukte niet. De thuisploeg wist nog twee keer te scoren, waarbij de 3-0 uiteindelijk de eindstand werd.

DOSL - Pusphaira 4-0.

Roel van Geldrop scoorde 1-0 na tien minuten. De 2-0 viel op naam van Martijn Bax, in de twintigste minuut. Bax benutte na een halfuur een penalty en het werd 3-0. In de tweede helft viel nog één goal: Rick van Hooff maakte de 4-0.