Acht wint uitwedstrijd op eigen veld, omdat afrastering bij RKGSV ontbreekt

4E

Waalre - Vessem 0-0. Jop de Laat en Jaap van Diessen kregen voor rust goede kansen op een goal, maar verzilverden die niet. Na de pauze was Joey Gang van Waalre dicht bij een treffer en was Roel Sterken gevaarlijk via een vrije trap. Vessem kreeg ook daarna nog enkele kansen, maar was niet bij machte om die om te zetten in een goal, waardoor het bleef bij 0-0.

4F

RKGSV - Acht 1-2.

De wedstrijd werd gespeeld op sportpark De Leeuwenkuil, de thuisbasis van Acht, omdat bij het veld bij RKGSV een afrastering ontbrak. De ‘bezoekende’ ploeg uit Gerwen had een duidelijk overwicht in het eerste half uur, scoorde 1-0 via Milos Milosevic (kopbal) en liet een grote kans op 2-0 liggen. Acht greep in op het half uur, bracht spits Sander van den Heuvel in de ploeg en kwam beter in de wedstrijd. Na de pauze gingen de Eindhovenaren hoog druk zetten, werden de duimschroeven aangezet en in minuut 65 tikte Timo Verhagen een rebound binnen na een schot van Bas Bornebroek, 1-1. In minuut 77 ging Acht zelfs met de volle buit aan de haal tegen RKGSV, dat na de thee vergat te voetballen. Van den Heuvel volleerde een voorzet van Verhagen hoog in het touw: 1-2.