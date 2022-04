Acht wint van koploper, DVS boekt zeer ruime zege

VIERDE KLASSE F ZUID IAcht heeft goede zaken gedaan in de titelrace door met 3-0 te winnen van concurrent Avesteyn. DVS was meer dan verrast met een 5-0 zege op DOSL.RKGSV - WEC

Acht-Avesteyn 3-0.

Alle goals vielen in de eerste helft bij de titelkraker tussen Acht en Avesteyn. De 1-0 was een afstandsschot van 25 meter van Timo Verhagen. De 2-0 was een intikker van diezelfde Verhagen na een goede combinatie op rechts. Voor rust viel de 3-0. Rob van der Plaat bediende Melvin van der Groen. Na rust gaf Acht niks meer weg.

DVS-DOSL 5-0.

DVS was de hele wedstrijd de betere ploeg en kreeg maar één echte kans tegen. Dirk Schellekens maakte na acht minuten 1-0. Drie minuten later was het Wester Wester die de 2-0 voor zijn rekening nam. De score werd groter na rust. Schellekens maakte zijn tweede: 3-0 in de 54e minuut. Wester deed dat ook: 4-0 in de 69e minuut. Uiteindelijk zette David da Silva de beslissende 5-0 op het scorebord, zo’n tien minuten voor tijd.

ELI-Woenselse Boys 4-0.

De gehele ELI-selectie kon tevreden zijn over zowel het resultaat als het spel. Coen Brouwers maakte na een kwart wedstrijd de 1-0 op aangeven van Aaron Hurkx. De overige goals vielen in de tweede helft. Jaccy van den Enden kreeg de bal van aanvoerder Brouwers en scoorde 2-0 na 53 minuten. Robert Neilen maakte twee goals: de 3-0 en 4-0 in respectievelijk de 75ste en 80ste minuut. Een hand op de doellijn, die niet werd gezien door de arbiter, voorkwam de vijfde treffer.

Tivoli-EMK 1-1.

EMK had een groot deel van de wedstrijd de overhand en was daardoor sterker. Toch kwam de thuisploeg op voorsprong na een counter. Ralf Walravens maakte 1-0. Het Nuenense team zette na rust nog meer druk en speelde dieper. Deze speelwijze leverde de gelijkmaker op via een fraaie goal van Rick van den Bogaard: 1-1. De degradatiekraker bleef spannend, maar het eindigde gelijk.

RKGSV-WEC 2-2.

WEC kwam na tien minuten op 0-1. RKGSV moest komen en dat deed het team. Het werd 1-1 in de 41ste minuut via Brian de Ronde. Ondanks wissels van de Gerwenaren werd het tien minuten na rust 1-2. Vele kansen gingen er voor de thuisploeg niet in. Uiteindelijk viel de 2-2 toch. Beloftespeler Joost van Kasteren maakte in de 90ste minuut de gelijkmaker.

VOW-Boskant 2-1.

Rob van der Heijden maakte na een minuut al de 0-1. Daarna werd duidelijk dat VOW beter was. Boskant kon gewoon te weinig creëren. De goals van VOW vielen na rust. Allereerst de 1-1 na een penalty vanuit een overtreding. De 2-1 kwam tot stand na een fout in de opbouw. Het bleef bij deze stand.

Pusphaira-Mariahout 1-2.

De Eindhovenaren waren iets beter in het eerste kwartier, maar Mariahout kwam op voorsprong. Tim Barten maakte na 25 minuten de 0-1. Het duurde tot laat in de tweede helft voordat er meer goals vielen. In de tachtigste minuut kreeg Pushpaira een penalty. De pingel werd gemist en de Mariahoutse doelman trapte naar voren. Dennis Veldpaus ontving de bal van Danny van de Laar en Veldpaus maakte 0-2. Pushpaira kwam acht minuten later nog op 1-2 via Rick Raessens, maar het bleef bij die ene goal.