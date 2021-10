Afgelastingen amateurvoetbal zondag 3 oktober

EERSTE KLASSE C EFC verrast tegen Brabantia, FC Eindhoven rolt Best Vooruit na rust op

26 september EFC is de competitie zondagmiddag gestart met een verrassende zege op Brabantia (2-0). FC Eindhoven had in de tweede helft geen kind aan Best Vooruit (4-1) en Rhode deelde de punten met HVCH (1-1)