Afscheid op het hoogtepunt voor Shirley Vriens bij kampioen Rood Wit’62 Vrouwen: 'Besluit valt zwaar’

Het was een meer dan aandoenlijk gezicht. Huilend van geluk dansten aanvoerster Shirley Vriens en haar Helmondse ploeggenoten onder de erehaag door die de speelsters van Bergeijk hadden gevormd. Vriens (27) speelde haar laatste duel en kon haar tranen niet bedwingen. ‘Shirley, bedankt’ zongen haar medespeelsters luidkeels als teken van dankbaarheid voor wat hun captain voor hun had betekend. ,,Het besluit om te stoppen valt zwaar”, sprak de Helmondse na afloop voldaan. ,,Ik wil geen verplichtingen meer. Dat kan ook niet want door mijn werk in de zorg moet ik op onregelmatige tijden werken, ook in het weekend. Zeventien jaar heb ik iedere week gevoetbald en altijd bij Rood Wit'62.” Vriens gaat zeker voor de club niet verloren. ,,Als ik kan, ben ik erbij. Lekker in de kantine zitten. Daarom voelt dit kampioenschap zo fijn. Afscheid nemen op een hoogtepunt. Beter kan toch niet.”

Prestaties in combinatie met gezelligheid en plezier

De titelaspiraties waren er al jaren. Dit seizoen kon de droom vervuld te worden. Drie duels voor het einde was de tegenstand van hekkensluiter Bergeijk matig, zodat al vroeg in de wedstijd er geen vuiltje meer aan de lucht was. Drie treffers van Dewi van Rijt beslisten de ongelijke strijd. Lotte van Stokkum tekende voor de 0-4.

Coach Jeroen Vervoort is aan zijn eerste jaar bezig bij Rood Wit’62. ,,Vooraf hebben we in enkele goede gesprekken elkaars doelen en wensen uitgesproken”, jubelde de 45-jarige oefenmeester na afloop tussen de feestende massa. ,,Mijn doelstelling was simpel. Ik wil alleen honderd procent prestatievoetbal spelen. Dat wel in combinatie met gezelligheid en plezier.”

Slechts 1 nederlaag in 18 duels

De rapportcijfers van de kersverse kampioen zijn indrukwekkend. In de achttien tot nu toe gespeelde duels werd slechts één keer verloren (OJC Rosmalen) en twee keer gelijkgespeeld. Vanaf de eerste speeldag voerde Rood Wit’62 de ranglijst aan. De voorsprong op de nummer twee OJC Rosmalen is negen punten met nog twee duels te gaan en in de districtsbeker waren de Helmondse vrouwen al gevorderd tot de halve finale totdat corona roet in het eten gooide.

Met een gemiddelde leeftijd van 23,5 jaar zit er in de ambitieuze selectie van achttien voetbalsters nog volop muziek. Nu aanvoerster Shirley Vriens gaat stoppen is de Helmondse formatie nog op zoek naar versterkingen.