Allerlaatste wedstrijd op sportpark RPC in Eindhoven gestaakt, veld onbespeelbaar

Gestel – MMC Weert 4-2.

Gestel was heer en meester in de openingsfase en leidde bij rust met 2-0 door goals van Patrick Kraker (strafschop) en Henny Noyen. Na de pauze kwam MMC Weert terug in de wedstrijd met de 2-1, maar Kraker en Ahmed Junior Dosso bouwden de voorsprong weer uit naar 4-1. De 4-2 van de bezoekers bracht de zege niet meer in gevaar voor Gestel.