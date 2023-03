Als fysiotherapeut kon Rhode-speler zelf zijn lange revalidatie verzorgen: ‘Het was wel zwaar’

DERDE DIVISIE Teleurstel­lend verlies UNA tegen Baronie: ‘Wellicht ontbreekt het ons op dit moment aan kwaliteit’

UNA nam zowel in de eerste als de tweede helft het initiatief. Maar kon in beide gevallen dit niet uitbuiten. Sterker nog, Baronie sloeg tweemaal effectief toe. UNA en Brian Boogers juichten in de eerste helft wel twee keer, maar zijn goals werden wegens buitenspel afgekeurd. UNA kwam alleen tot scoren in de tweede helft via een benutte penalty van Sten Senders: 1-2.