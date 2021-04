Als voetballer doet Johan van der Pas een stapje terug bij Nijnsel, maar als scheidrechter wil hij juist hogerop

Net als voorheen zullen de weekenden van Johan van der Pas (35) straks weer gevuld zijn met voetbal. De laatste jaren combineert hij het spelen in het vaandelteam van Nijnsel op zondagmiddag met het fluiten van jeugdwedstrijden op zaterdag. Volgend seizoen zal het andersom zijn.

Van der Pas gaat bij Nijnsel in een nieuw zaterdagteam spelen dat hij mede zelf opricht en is hij op zondagen scheidsrechter bij de senioren. ,,Ik heb geen kinderen en mijn vriendin voetbalt ook bij Nijnsel. Daardoor heb ik alle tijd voor het voetballen en fluiten. Op zaterdag kan ik straks lekker met vrienden ballen. We vonden al veel spelers voor onze ploeg, onder wie veel oud-leden die eerder op zondag zijn gestopt en nu graag op zaterdag de draad willen oppakken.”

Te fanatiek

Van der Pas begon als clubarbiter. ,,In 2017 ging ik een half seizoen bij Nijnsel 3 voetballen, maar bleek te fanatiek voor dat niveau en keerde daarom terug in het eerste elftal. Die beleving wilde ik behouden en zocht daarom naar iets voor als ik definitief zou stoppen bij het vaandelteam. Het fluiten van wedstrijden blijkt een goed alternatief. Het is leuk om te doen, ik heb ook al duels mogen leiden met jeugdteams van profclubs.”

In 2019 volgde Van der Pas de scheidsrechterscursus SO 3. Vorig jaar wilde hij als arbiter al overstappen naar het seniorenvoetbal op zondag, maar plakte er nog een jaar aan vast bij Nijnsel 1 omdat scheidsrechters door de coronastop niet konden promoveren.

Leeftijdsverschil

Nadat de competitie opnieuw stil kwam te liggen, bleef hij bij zijn besluit dat het nu echt zijn afscheidsjaar is. ,,Na twintig jaar in eerste elftallen te hebben gespeeld, is het mooi geweest. Het leeftijdsverschil met de nieuwe aanwas in de selectie wordt steeds groter en ik beleef het voetbal toch anders dan de jongeren, op een ouderwetse manier. Daardoor kost het voetballen in Nijnsel 1 mij teveel energie om het nog leuk te vinden.”

Van der Pas zwaait af met mooie herinneringen. Zo behaalde hij met Nijnsel 1 vijf kampioenschappen en had tussendoor succesvolle uitstapjes bij de op hoger niveau spelende clubs Rhode (2008-2009), TOP (2011-2012) en HVCH (2012-2013). ,,Het is hartstikke leuk geweest en voor mijn gevoel heb ik eruit gehaald wat erin zat.”

Hardlopen en skeeleren

De chronische rugklachten waar hij in het verleden mee kampte, zijn over. ,,Ik heb wel krachttraining nodig en zal blij zijn als de sportschool weer open is. Nu werk ik oefeningen af in de achtertuin en doe aan hardlopen en skeeleren.”

Van der Pas hoort in juni op welk niveau hij volgend seizoen mag fluiten. ,,Met mijn huidige indeling wordt het maximaal reserve tweede klasse, maar ik heb bij de KNVB een verzoek ingediend of ik in de vijfde klasse mag gaan fluiten. Dan zou ik een stap overslaan. Ik hoop straks de cursus SO 2 te mogen doen, daar moet je op basis van goede wedstrijdrapporten voor worden uitgenodigd. Mijn ambitie is om in de toekomst in de tweede klasse te mogen fluiten. Dat zou mooi zijn.”