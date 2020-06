Alsnog promotie SPV; voor de derde keer in historie in de vierde klasse

,,We zijn heel blij, het is een mooie uitdaging om volgend seizoen ons te laten zien in de vierde klasse” stelt een opgetogen Marty Heijmans. Zijn ploeg stond een straatlengte voor op de concurrentie toen het seizoen werd stopgezet. In eerste instantie werd er geen gehoor gegeven aan het verzoek om te promoveren. De KNVB had echter MULO nog ingedeeld in de vierde klasse, de Helmonders zijn echter samengegaan met Helmondia en de vrijgekomen plek wordt door SPV ingevuld.

Aanvaller Leon Swinkels was opgelucht dat de promotie definitief is. ,,Het liefst hadden we het behaald met een kampioenschap maar iedereen is nu blij. Het is veel leuker om in de vierde klasse te voetballen dan tussen al die Limburgse ploegen in de vijfde klasse.”