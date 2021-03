Amateurclubs spelen volgend seizoen in dezelfde klasse, competities blijven intact

TRANSFER Sander Egmond uit Son en Breugel zegt Blauw-Geel’38 na vijf jaar vaarwel

13 maart Middenvelder Sander Egmond (28) uit Son en Breugel vertrekt bij Blauw-Geel’38. Hij speelt sinds 2016 bij de Veghelse club en promoveerde in zijn eerste seizoen met Blauw-Geel’38 via een kampioenschap in de hoofdklasse naar de derde divisie. Door toenemende drukte in zijn leven buiten het voetbal houdt Egmond het na vijf jaar voor gezien bij Blauw-Geel’38.