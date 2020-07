Amateursclubs regio Eindhoven balen van ‘aparte indeling’ KNVB, tevredenheid in regio Helmond

Enkele nieuwe opponenten voor Gemert, UNA en Nuenen

1 juli Gemert en UNA treffen volgend seizoen in de derde divisie zondag drie nieuwe opponenten: Hollandia uit Hoorn, het Amsterdamse Jos Watergraafsmeer en Unitas uit Gorinchem. Hollandia en Jos Watergraafsmeer waren afgelopen seizoen de nummers één en twee van de hoofdklasse A en Unitas was de koploper in de hoofdklasse B.