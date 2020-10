Amateurvoetbalcompetities voorlopig vier weken stopgezet: UNA nog even in de wachtkamer

De maatregelen van 29 september jl. met gesloten kantines en wedstrijden zonder publiek bleken onvoldoende. Het was de bedoeling om dit drie weken aan te kijken. Zover kwam het echter niet. Een week eerder dan voorzien werden de maatregelen flink aangescherpt met een voorlopige voetbalstop van vier weken als gevolg. Het werd rondom de regionale voetbalvelden steeds duidelijker dat er iets aan zat te komen.

Bij UNA in Veldhoven verkeert men nog in het ongewisse of het tot de uitzonderingen behoort en toch nog even mag voetballen. De Zeelsternaren plaatsten zich afgelopen woensdag voor de eerste ronde van de KNVB beker en die bekerstrijd valt onder de reglementen van het betaalde voetbal. Die bedrijfstak gaat de komende tijd zonder publiek gewoon door. UNA ontvangt op 28 oktober thuis het Zuid-Limburgse Groene Ster, een divisiegenoot van de ploeg van coach Harrie Gommans.

Onduidelijkheid

Bij UNA-voorzitter Peter Smetsers heerst tot op heden vooral onduidelijkheid: ,,Of we op 28 oktober toch mogen spelen is nog onzeker”, aldus de preses. ,,De KNVB komt nog met een standpunt hierover. FOX Sports heeft zich in ieder geval al gemeld om eventueel een samenvatting van de wedstrijd te kunnen uitzenden.”

De derdedivisionist kan zich wel vinden in de gedeeltelijke lockdown. Smetsers: ,,Het liep een beetje uit de hand al vielen de aantallen van besmettingen opgelopen op de voetbalvelden wel mee. Ik ben benieuwd hoe het straks allemaal ingehaald gaat worden.”

Niet trainen

De spelersgroep van de geel-zwarten trainde dinsdagavond niet. ,,Ondanks dat de maatregelen woensdagavond om 22.00 uur pas ingaan hebben we besloten om nu niet te trainen”, vertelt middenvelder Brian Boogers. ,,Het is een belangrijk duel voor de club. Hoewel de wedstrijd pas over twee weken is, heb ik begrepen dat bij onze tegenstander Groene Ster enkele besmettingen zijn.”

Bij UNA staat secretaris Tiny van Boekel in nauw overleg met de voetbalbond. ,,Het kan zomaar zijn dat het hele bekerprogramma schuift naar een later tijdstip. Mocht de bekerstrijd toch plaatsvinden dan moeten we de mogelijkheid hebben om te blijven trainen en desnoods nog een oefenduel te kunnen spelen.”

Van Boekel vervolgt: ,,Woensdag staat er een video-overleg gepland tussen de 54 clubs uit de tweede – en derde divisie. Oorspronkelijk was het agendapunt wel of niet verder spelen zonder publiek en een gesloten kantine. Die onderwerpen zijn nu van de baan, maar wellicht wordt de eerste bekerronde nu naar voren geschoven.”