Appie Azmani ruilt Oud-Turnhout in voor FC Eindhoven AV

Met de nieuwe hoofdtrainer van FC Eindhoven AV Peter Coumans werkte Azmani al eerder samen bij Unitas'59. Azmani brak in het seizoen 2009-2010 door bij ESV. Het jaar erop was hij daar met dertien goals topscorer. ESV smolt vervolgens met WVVZ samen tot Wodan. Bij die fusieclub speelde Azmani een jaar, waarna de aanvaller in het seizoen 2012-2013 uitkwam voor Unitas'59 en er dertien treffers maakte. Na even op het veld te zijn gestopt vanwege zaalvoetbal belandde Azmani in 2014 bij Brabantia en trof er in zijn eerste seizoen dertien keer doel. In januari 2016 verkaste hij naar het Belgische Wezel Sport en sloot een half jaar later aan bij Oud-Turnhout.