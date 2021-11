Arbiter Robin Vereijken droomt na debuut in profvoetbal al van de volgende stap: ‘Ik werk er elke week keihard voor’

Programma amateur­voet­bal: topper tussen Marvilde en Oirschot Vooruit

In de tweede klasse H strijden lijstaanvoerder Marvilde en directe achtervolger Oirschot Vooruit zondag op sportpark Jongelingsveld in Veldhoven om de koppositie. Beide ploegen hebben zestien punten vergaard, maar Marvilde speelde een wedstrijd minder. Marvilde is samen met Sparta’25 (de nummer drie van de ranglijst) de enige nog ongeslagen ploeg in 2H.

20 november