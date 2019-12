Arno en Robin Timmers bij Unitas’59: Vader en zoon, leider en speler

Amateurvoetbal HVV Helmond keihard onderuit in vierde ronde districts­be­ker

18 december HVV Helmond is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de vierde ronde van de districtsbeker. Op sportpark De Wieën in Venray was de koploper van de vierde klasse F niet opgewassen tegen eersteklasser Venray en verloor het met liefst 8-1.