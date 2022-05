Bas Coppen na jaar FC Den Bosch terug naar UNA

TOPSCORERS Topscorers­klas­se­men­ten: Wessel van Moorsel en Piet Michielse nu solo aan kop

Moesten Wessel van Moorsel (Geldrop) en Piet Michielse (Bergeijk) vorige week nog de koppositie in het topscorersklassement delen, nu voeren beide spelers solo de lijst aan. Van Moorsel maakte zondag zijn vijftiende competitiedoelpunt en is daarmee lijstaanvoerder in de eerste klasse. Michielse droeg met twee goals bij aan de 6-0 zege van Bergeijk op De Raven en is topschutter in de vierde klasse met 24 doelpunten.

