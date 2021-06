Beek en Donkse vriendenploeg schrijft historie: ‘In het postkantoor namen we de wedstrijd door’

Jeroen Liebregts van Best Vooruit zet voetballen op lager pitje en kiest voor vrienden­team

14 mei Jeroen Liebregts stopt bij eersteklasser Best Vooruit. De 27-jarige centrale verdediger blijft wel bij de club actief en gaat in een lager elftal voetballen. Liebregts stroomde in 2012 vanuit de eigen jeugd door naar de selectie van Best Vooruit.