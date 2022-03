Beerse Boys boekt eerste overwinning, Marvilde ziet concurrentie naderen

Sparta’25 - Someren 0-2.

In deze kraker wilde geen team achterover leunen. Vanaf beide helften kwamen verschillende voorzetten de zestien in, maar twee verdedigingen stonden als een huis. Kansen waren schaars in de eerste helft. De beste mogelijkheid was voor Someren via Thijs Martens na 23 minuten. Hij kon volleren met zijn favoriet been, maar met zijn linker kreeg hij geen kracht achter het schot. Er was nog geen minuut gespeeld in de tweede helft en de bal lag al in het net. Devi Fondon ronde af na een voorzet van Ron van Stratum: 0-1. De wedstrijd kantelde toen Sparta-speler Freek Schoones rood kreeg na een tackle van achteren. Drie minuten daarna, in de 56ste minuut, werd het 0-2. Thijs Martens kreeg de bal van Koen de Louw, maakte een korte solo en scoorde. De wedstrijd leek toen gespeeld, hoewel beide teams nog wel wat kansen kregen. Met name Sparta-doelman Bram Werdens kon zich met twee reddingen van dichtbij nog onderscheiden.

Oirschot Vooruit - De Valk 2-1.

De thuisploeg had de handen vol aan De Valk. Al kwam het via Joris Swaanen in de tiende minuut op voorsprong. De aanvoerder schoot een vrije trap tegen de touwen, 1-0. Daarna kwam de wedstrijd meer in evenwicht en kregen beide ploegen mogelijkheden om te scoren. Het duurde tot ruim een kwartier voor tijd alvorens de gelijkmaker viel: Brian Vermeer schoot van afstand hard raak. Lang bleef deze stand niet, want twee minuten later bezorgde Fons Meeuwis Oirschot Vooruit de drie punten: 2-1.

NWC - Marvilde 1-1.

Koploper Marvilde leed verrassend puntverlies op bezoek bij NWC, 1-1. De thuisploeg speelde uiterst geconcentreerd in de eerste helft en kreeg de eerste kans, maar Tim van Dijk stuitte op doelman Sam van Rooij. Na bijna een half uur spelen leek Marvilde op voorsprong te komen toen Sil van Herwijnen scoorde, maar de bal was in een eerder stadium al over de achterlijn gegaan en het doelpunt werd geannuleerd. Na een uur schoot Van Herwijnen, met een droge knal, Marvilde alsnog op voorsprong, 0-1. NWC zette aan en speelde opportunistisch, dit leverde in blessuretijd de gelijkmaker op van Martijn Ghielen, 1-1

Valkenswaard - Braakhuizen 3-2.

In de strijd om rechtstreekse handhaving behaalde Valkenswaard een belangrijke overwinning op concurrent Braakhuizen. De eerste helft was matig maar pal voor het rustsignaal schoot jeugdspeler Ebbe Coenders de thuisploeg op voorsprong, 1-0. De tweede helft was amper vijf minuten bezig of beide ploegen hadden eenmaal het net gevonden Mohamed Ammeziane scoorde de gelijkmaker maar Thom van der Donk schoot Valkenswaard opnieuw op voorsprong. Na de 3-1 van Sem van Ham leek het duel beslist maar Braakhuizen knokte zich via Rick Slaats terug in de wedstrijd. Het slotoffensief leverde geen gelijkmaker op.

Beerse Boys - Hilvaria 5-1.

Een unicum voor Beerse Boys, het declasseerde Hilvaria met 5-1 en boekte de eerste overwinning van het seizoen. De thuisploeg overdonderde middenmoter Hilvaria en stond bij de thee al op een riante 3-0 voorsprong dankzij doelpunten van Joost Schapendonk, Guus Hems en Dennis Schapendonk. In de tweede helft scoorden Niels van Heerbeek en Daan Mulders voor de ploeg van trainer Hans Staps. De tegentreffer van Hilvaria was er eentje voor de statistieken.