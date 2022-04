Beerse Boys hoopt te verrassen in derby tegen Oirschot Vooruit: ‘Je weet het maar nooit’

Op papier lijkt de derby zondag uit tegen nummer twee Oirschot Vooruit een kansloze opgave voor Beerse Boys, hekkensluiter in 2H. In 2009 won de formatie uit de Beerzen voor het laatst van de buurtgenoot. ,,Maar met derby's weet je het maar nooit”, houdt Beerse Boys-verdediger Pepijn van Spreuwel (32) de moed erin. ,,Dat zag je onlangs wel aan onze wedstrijd tegen Hilvaria.”

In dat duel boekte Beerse Boys de eerste competitiezege, en hoe: de bezoekers uit Hilvarenbeek werden getrakteerd op een 5-1 nederlaag. Maar daarna volgden weer twee verliespartijen voor Beerse Boys, waardoor de oogst na veertien wedstrijden slechts zes punten bedraagt. Van Spreuwel: ,,Voor dit seizoen keerden Dennis Schapendonk en Joost Schapendonk terug en Jannes Mulders was weer fit na een jaar blessureleed. Daarom had ik goede hoop dat we bovenaan het rechterrijtje konden gaan spelen, maar we hebben telkens veel pech gehad.”

Zo kwam topscorer Jannes Mulders sinds eind november niet meer in actie door een bacteriële infectie. Van Spreuwel: ,,Jannes is onze beste speler, hij had vijf van de zes goals gemaakt. Hij speelt dit seizoen niet meer, een zwaar gemis voor ons. We sowieso bijna nooit op oorlogssterkte aantreden. Soms hebben we te weinig routine in de ploeg. Onze selectie telt zes ervaren jongens, de rest speelde vorig seizoen of het jaar ervoor nog in het tweede of in de jeugd.”

Absenties

Door diverse absenties stond rechtsback Van Spreuwel afgelopen zondag weer eens rechtsbuiten, de plek waar hij voorheen altijd speelde. ,,Dat is één van mijn favoriete posities, maar door een gebrek aan verdedigers ben ik in de achterhoede beland.”

Van Spreuwel, die de opmars van Beerse Boys van de vierde naar de eerste klasse meemaakte, nam in 2017 na de terugval naar de tweede klasse al eens afscheid van het vaandelteam. ,,Ik sukkelde met een enkelblessure en ging daarom in het vierde elftal spelen. Maar daar ergerde ik me aan spelers die te laat of niet kwamen opdagen. Na een halfjaar keerde ik daarom terug bij het eerste. Op basis van mijn ervaringen adviseer ik iedereen om zo lang mogelijk in het eerste elftal te blijven spelen.”

Van Spreuwel plakt er na dit seizoen dan ook nog een jaartje aan vast bij de hoofdmacht van Beerse Boys. ,,We hebben we nu een leuke en leergierige groep, dat is voor mij een belangrijke reden om door te gaan. Liefst in de tweede klasse, we gaan er alles doen om erin te blijven.”