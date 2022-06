Beerse Boys mist in slotfase strafschop en degradeert, Oirschot Vooruit naar play-offs

Beerse Boys - Someren 1-3.

Voor Beerse Boys valt het doek definitief na de 1-3 nederlaag tegen Someren. Vijf jaar tweede klasse krijgt daarmee geen vervolg. De ploeg van oefenmeester Hans Staps verloor met 1-3 en mag het komend seizoen een niveau lager gaan proberen. Halverwege de eerste helft kwamen de bezoekers vanuit het niets op een 0-1 voorsprong. Koen de Louw zou deze middag scherprechter worden over het zieltogende Beerse Boys. Van dichtbij tekende de Somerense spits koppend voor de 0-1. In minuut 27 was Beerse Boys-aanvoerder Joost Schapendonk met een kopbal dicht bij de 1-1. Someren-keeper Sil Joosten bracht op de doellijn redding. Zeventien minuten na rust kwam de terechte 1-1 op het scorebord. Niels van Heerbeek had het vizier op scherp staan. Daarmee leek de nacompetitie binnen bereik omdat RKVVO bij Braakhuizen op een schier onoverbrugbare achterstand stond. Nauwelijks tien minuten later bracht Koen de Louw Beerse Boys weer in rouw, 1-2. Zes minuten voor tijd had Pepijn van Spreuwel de ideale mogelijkheid om zijn ploeg weer in voorlopig veilige haven te brengen. De routinier faalde vanaf de strafschopstip nadat Someren -verdediger Nick de Louw aan het shirt hing van Dima van Ham. Zijn strafschop werd gekeerd door Sil Joosten. Beerse Boys zette daarna nog wel aan, maar de overtuiging ontbrak. Zeker toen Koen de Louw voor de 1-3 tekende en meteen daarna het laatste fluitsignaal klonk.

Sparta’25 - Mierlo-Hout 0-2.

Een alles of niets wedstrijd moest het worden voor de Spartanen, aangezien een play-off plek op het spel stond. In de eerste helft waren er weinig kansen. De enige redelijke mogelijkheden kwamen op naam van Richard Rooijakkers (Mierlo-Hout) en Brent Lok (Sparta ‘25). Het was een compleet andere tweede helft, aangezien Mierlo-Hout binnen één minuut op voorsprong kwam. Richard Rooijakkers kreeg een lange bal van Owen Schamper en maakte af: 0-1. Daarna kreeg Mierlo-Hout nog meer kansen om te scoren. Sparta kreeg daarnaast niet veel om tegenin te brengen. De 0-2 viel twintig minuten voor tijd binnen nadat Philippe Cleutjens in eigen doel kopte. In de slotfase probeerde Sparta alles op alles uit de kast te halen, maar het lukte niet. De Beek en Donkenaren liepen de nacompetitie net mis.

Braakhuizen - RKVVO 3-1.

Voor Braakhuizen een wedstrijd zonder veel belang, voor RKVVO des te meer. De club uit Oerle had directe degradatie in eigen hand, maar keek met een schuin oog naar Beerse Boys. Inzet: zelf winnen óf hopen op verlies van de hekkensluiter. RKVVO kreeg al vroeg de kans om op voorsprong te komen, maar Martijn van Dijk miste een penalty. Braakhuizen was efficiënter met de kansen en scoorde drie keer: twee keer Mohammed Amezziane, één keer Bob van de Ven. Wesley van Reijen zorgde in de slotfase voor de eretreffer: 3-1. De grote concurrent verloor ook met 3-1, waardoor RKVVO afkoerst op de nacompetitie.

Oirschot Vooruit - Rood-Wit V 2-1.

Dankzij een nipte overwinning op Rood Wit V heeft Oirschot Vooruit zich geplaatst voor de nacompetitie. Na een kwartier spelen schoot Daan Hagemeijer de thuisploeg op voorsprong maar de bezoekers kwamen via een strak schot van Roy Kouwenberg binnen het half uur op gelijke hoogte. Lange tijd leek dit de eindstand te worden maar Jip Stam kroonde zich in de slotfase tot matchwinner.

Valkenswaard - NWC 1-4.

Dankzij een excellerende Youri van Brussel boekte NWC een ruime overwinning op Valkenswaard. Van Brussel kroonde zich tot gedeeld topscorer. Van Brussel schoot de 0-1 op fraaie wijze tegen de touwen. Een eigen doelpunt van Mark Bosch zorgde voor een gelijke stand aan het begin van de tweede helft. Dankzij twee treffers van Van Brussel en een poeier van afstand van Arne van Geffen won NWC met 1-4.

Hilvaria - Marvilde 1-2.

Bij de thee stond kampioen Marvilde met 1-0 achter maar in de tweede helft zorgden Sil van Herwijnen en Robbert Born, uit een strafschop, voor een 1-2 overwinning.