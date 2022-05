Beerse Boys pakt laatste strohalm; Oirschot Vooruit ziet kans op play-offs vervagen

RKVVO - Beerse Boys 1-5.

Voor hekkensluiter Beerse Boys was maar één scenario mogelijk om directe degradatie te ontlopen: winnen bij concurrent RKVVO. Slordigheden waren in de eerste helft bij beide ploegen terug te zien, wat getuigde van het belang van het degradatieduel. Spits Niels van Heerbeek opende de score voor de bezoekers, maar Martijn van Dijk stelde orde op zaken door even later de gelijkmaker binnen te tikken, 1-1. Vlak na rust kwam Beerse Boys wederom op voorsprong. Rechtsback Pepijn van Spreuwel maakte gebruik van een onoverzichtelijke situatie in het strafschopgebied: 1-2. Een kantelpunt, waarna RKVVO de controle kwijtraakte. Beerse Boys maakte daar gebruik van en breidde de voorsprong uit via Lars van de Sande, Dima van Ham en opnieuw Van Spreuwel: 1-5.

Marvilde - Valkenswaard 1-1.

Er stond niets meer op het spel in de wedstrijd tussen Marvilde en Valkenswaard. De bezoekers kwamen na een uur spelen op voorsprong via Tijn Janssen. Een kwartier voor tijd bepaalde Ferry Aerts de eindstand op 1-1.

Rood-Wit V - Sparta’25 1-3.

Dankzij een 1-3 overwinning op Rood-Wit V heeft Sparta'25 deelname aan de play-offs in eigen hand. Al in de derde minuut schoot Daan van Heijnsbergen een strafschop tegen de touwen, 0-1. Via Freek Schoones werd het na een kwartier 0-2. Rood-Wit V deed via verdediger Bart van de Looij na iets meer dan een half uur spelen iets terug, maar Van Heijnsbergen zorgde voor een 1-3 ruststand. In de tweede helft drong de thuisploeg aan en was jubilaris Jan van Hout, hij speelde zijn 250ste wedstrijd in het vaandelteam, dichtbij een treffer maar zijn inzet belandde op de paal.

Mierlo-Hout - Braakhuizen 2-1.

Na een half uur spelen moest de thuisploeg met een man minder verder, doelman Milan Lebens moest met rood vertrekken nadat hij een doorgebroken speler torpedeerde. Via een intikker van Jasper Lalisang kwam de thuisploeg halverwege de tweede helft toch op voorsprong. Bob van de Ven schoot niet veel later de gelijkmaker binnen. Met een knappe kopbal kroonde Yassin Magazi zich kort voor tijd tot matchwinner.

Someren - Hilvaria 4-0.

Via een ruime overwinning op Hilvaria heeft Someren zich geplaatst voor de play-offs. De start van de thuisploeg was uitstekend en via Maico Meulen en Justin Hoeben stond het binnen het kwartier al 2-0 voor de blauw-witten. Wederom Meulen zorgde voor een 3-0 ruststand. In de tweede helft was het topscorer Koen de Louw die voor de 4-0 zorgde. Someren kreeg nog enkele kansen meer maar kon niet meer scoren.

De Valk - Oirschot Vooruit 2-1.

Door een 2-1 verlies bij De Valk heeft Oirschot Vooruit deelname aan de play-offs niet meer in eigen hand. Topscorer Joran Vermeulen kreeg in de openingsfase al twee goede mogelijkheden, maar bij zijn derde mogelijkheid was het pas raak, 1-0. Joris Swaanen schoot de bezoekers vanaf de penaltystip op gelijke hoogte maar Vermeulen bepaalde, eveneens uit een strafschop, de eindstand op 2-1.