Beerse Boys-spits Jannes Mulders na halfjaar hersteld van bacteriële infectie: ‘Mijn conditie was helemaal weg’

Twintig minuten voor tijd maakte Jannes Mulders donderdagavond als invaller in de uitwedstrijd tegen Hilvaria eindelijk weer zijn opwachting in de hoofdmacht van Beerse Boys. De comeback leverde Mulders wel enigszins dubbele gevoelens op, want vlak voor tijd maakte Hilvaria nog de winnende 1-0. Daardoor behield hekkensluiter Beerse Boys met nog vier duels te gaan vier punten achterstand op de concurrentie. ,,Ik ben blij dat ik weer mee kon doen, maar het was wel zuur dat we in de laatste minuut nog dat doelpunt tegenkregen”, vertelt Mulders.