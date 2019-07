Bekerfinale hoogtepunt in successeizoen Heeze: ‘Maar die penaltyreeks, daar denk ik soms nog wel aan terug’

In Vlijmen moest het 8 juni gebeuren. Voor het eerst stond Heeze in de finale van de districtsbeker, bussen vol supporters gingen mee om de eersteklasser naar de overwinning te schreeuwen. Heeze kwam knap terug van een snelle 2-0 achterstand. ,,In de finale toonden we waar Heeze echt voor staat, een vriendengroep die voor elkaar door het vuur gaat en die met wilskracht tot heel veel in staat is", vertelt Jansen vanaf zijn vakantieadres in Mexico. ,,We hebben onze huid heel duur verkocht.”