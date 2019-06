Bekerfinalist Heeze wil nieuw sprookje: ‘Er gaan drie supportersbussen mee’

TRANSFER Brian Vermeer ruilt De Valk in voor SV Valkens­waard

6 juni Middenvelder Brian Vermeer (28) neemt na zes jaar afscheid van het naar de tweede klasse gedegradeerde De Valk en vervolgt zijn carrière volgend seizoen bij dorpsgenoot SV Valkenswaard, dat in de nacompetitie nog in de race is voor promotie naar de tweede klasse.