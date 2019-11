Bekerloting: Derby tussen RPC en Rood Wit V, Sparta’25 treft Deurne

Rood-Wit V schakelt Hapert na strafschop­pen uit; RPC elimineert ZSC

19 november RPC en Rood-Wit V zijn door naar de derde ronde van de districtsbeker. RPC won dinsdagavond met 2-4 bij ZSC in Westerhoven. Rood-Wit V versloeg na strafschoppen Hapert. Eerder plaatsten Nuenen, Best Vooruit, Brabantia, FC Eindhoven, Bladella, PSV, SBC, Reusel Sport, Unitas’59, Waalre en Nuenen 2 zich al voor de derde ronde. De loting is donderdagavond in de kantine van SV Someren.