Bekerstunt NWC bij tweedeklasser SSS‘18, Mifano en SPV hard onderuit

SSS’18 – NWC 3-6

Dankzij een overtuigende 3-6 overwinning op bezoek bij tweedeklasser SSS’18 heeft NWC zich gekwalificeerd voor de volgende ronde van de districtsbeker. In Overloon beleefde de ploeg van Roel Nabuurs een droomstart: binnen vijf minuten stond het al 0-2 dankzij treffers van Tijs van Tilburg en Jeroen van Deursen. De thuisploeg kwam in de twintigste minuut op 1-2 wat tevens de ruststand was. Tien minuten na de thee schoot Van Deursen de 1-3 tegen de touwen. In de laatste tien minuten regende het treffers op sportpark De Raay. Merijn van Brussel en Tijs van Tilburg zorgden voor een 1-5 tussenstand waarna de thuisploeg twee keer mocht scoren. In de slotminuut zorgde Jeroen van Deursen met zijn derde treffer van de avond voor de 3-6 eindstand. In de volgende ronde speelt NWC wederom een uitwedstrijd tegen eersteklasser Wittenhorst die geen moeite hadden met Avestyn, in Horst werd het 12-1.

Prinses Irene – Mifano 4-0

Op bezoek bij eersteklasser Prinses Irene in Nistelrode moest Mifano in de tweede helft haar meerdere erkennen: 4-0. In de eerste helft was het initiatief voor de thuisploeg die met een 1-0 voorsprong de rust ingingen. Mifano loerde op de counter maar kwam nauwelijks aan aanvallen toe en moest in de tweede helft nog drie tegentreffers slikken.