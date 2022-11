Bekijk hier alle verslagen van het amateurvoetbal deze zaterdag

De Kranenmortelderby in de eerste klasse C tussen Deurne en ZSV eindigde zaterdagavond doelpuntloos. Brabantia heeft De Valk in de tweede klasse E de eerste nederlaag bezorgd. Het werd 4-1 op sportpark Strijp.

Eerste klasse C

Deurne - ZSV 0-0. De eerste Kranenmortelderby van het seizoen heeft geen winnaar opgeleverd. ZSV leek na twee minuten al op voorsprong te komen toen Deurne achterin weifelend begon, maar doelman Peter Strijbosch kon nog maar net redden. Het duel was voor rust het aanzien ondanks het geringe aantal kansen zeker waard, maar dat veranderde na rust. In een tijdsbestek van twee minuten kregen zowel Davy Althuizen namens ZSV en Job Steeghs namens Deurne dotten van kansen, maar beide doelmannen brachten uitstekend redding en hielden hun doel knap schoon. Daarna gebeurde er lange tijd niets meer, werd er veel gewisseld wat het tempo niet ten goede kwam en draaide de derby op een teleurstelling uit. Gert Swinkels kreeg in blessuretijd dé kans op de winnende, maar trof doelman Leon Thijs. Zo eindigde het duel zoals die begon.

Tweede klasse E

Brabantia - De Valk 4-1. Brabantia heeft De Valk de eerste nederlaag van het seizoen toegebracht. De Strijpenaren wonnen in eigen huis met 4-1. Halverwege was het 1-0 door een goal van Moreno Koenders op aangeven van Vincent Bogaerts. Na de pauze was Koenders weer trefzeker na een combinatie met Bogaerts en een klutssituatie, waarna invaller Evrim Karatas (prachtige volley) en Ryley de Jong (weer op aangeven van Bogaerts) Brabantia op 4-0 zetten. Luuk Broers redde de eer voor De Valk: 4-1.

Derde klasse A zaterdag

SKV - De Braak 5-1. De Braak leed de zesde nederlaag in negen wedstrijden en blijft daardoor met vijf punten hekkensluiter. Nadat Stefan Aalbers in de vijfde minuut de thuisploeg uit Wageningen op voorsprong had gebracht, kwamen de bezoekers uit Helmond in de achttiende minuut op gelijke hoogte door een doelpunt van Wesley Smits. Tijmen Remijnse maakte er in de 44ste minuut met een afstandsschot 2-1 van. Bart Silvius liet in de 70ste minuut de 3-1 aantekenen. Ludo Oosting en Stefan Aalbers voerden de score nog op tot 5-1.

Vierde klasse F zaterdag

Rood-Wit V - BZC’14 1-1. Op de valreep behaalde Rood-Wit V een knap gelijkspel tegen nummer twee BZC’14. In de achttiende minuut kwamen de gasten op voorsprong. Een mislukte inspeelpass van doelman Mark Smulders werd onderschept en de bal werd binnengeschoten, 0-1. Daarna waren er aan beide zijden kansen. In de 90ste minuut schoot Bart Cox een afgeslagen voorzet van achttien meter in de kruising: 1-1.