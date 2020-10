Bekijk hier LIVE de wedstrijd VV Dongen - Gemert

Vierde klasse F zuid 2 SJVV houdt voor het eerst in twee jaar de nul; Lierop - Bavos waar spektakel­stuk

27 september SJVV won met 0-3 van ASV'33 en hield voor de eerste keer in twee jaar de nul. Bavos dacht de drie punten te pakken maar in de laatste minuut kwam Lierop toch weer langs zij: 4-4. Bruheze was met 1-6 te sterk voor ONDO.