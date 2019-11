Beladen topper tussen HVV Helmond en Rood Wit’62: ‘Wanneer we te lief zijn, gaan we niet winnen’

Verhaal: Voor Saïd Yahia brengt de Helmondse derby tussen HVV Helmond en Rood Wit’62 in de vierde klasse F een extra lading met zich mee. Hij staat als trainer bij Rood Wit’62 zondag lijnrecht tegenover een aantal familieleden bij de tegenstander. ,,Fuat, Appie en Yessine Yahia zijn neven van me.” Maar niet alleen spelers van HVV zijn directe familie van de oefenmeester. ,,Mo Yahia zit in de technische staf. Hij is ook een vriend van me en ik heb jaren met hem samen gevoetbald. Dan wil je toch extra graag winnen.”