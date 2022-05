Belangrijke overwinning Someren op Sparta'25

TWEEDE KLASSE HSomeren boekte een ruime zege op Sparta'25 en doet goede zaken in de strijd om een ticket in de play-offs. Braakhuizen won verrassend op bezoek bij Rood Wit V.

Someren - Sparta’25 3-0.

In de strijd om een ticket in de play-offs om promotie boekte Someren een ruime zege op Sparta'25. Bij de thee stond het 2-0 door doelpunten van Thijs Martens en Justin Hoeben. Sparta'25 kreeg via Denzel Hajema aan het begin van de tweede helft een goede kans maar doelman Sil Joosten redde fraai. Maico Meulen bepaalde de eindstand op 3-0.

RKVVO - Valkenswaard 3-6.

In de eerste helft was het RKVVO die de meeste kansen kreeg maar een dodelijk effectief Valkenswaard drie keer zag scoren. De thuisploeg kwam op voorsprong via Bart Sanders maar via Cas Glaser (2) en Thom van de Donk stond het halverwege 1-3. Bram van Sambeek scoorde aan het begin van de tweede helft de aansluitingstreffer maar via twee treffers van Van de Donk stond het 2-5. Bart Braam maakte de 3-5 waarna Ebbe Coenders de eindstand bepaalde op 3-6.

Rood-Wit V - Braakhuizen 1-4.

Een verrassende maar terechte overwinning van Braakhuizen op bezoek bij Rood Wit V. Giovanni van Bladel scoorde de openingstreffer voor de gastheren maar daarna was Braakhuizen heer en meester, via Mohamed Amezziane (2), Teun Vertogen en Bob van de Ven boekte de ploeg van trainer Jeroen van der Schoot een ruime overwinning.

Mierlo-Hout - Oirschot Vooruit 2-1.

Al in de derde minuut kwam de thuisploeg op voorsprong dankzij een rake kopbal van Dani Deelen. Amper tien minuten later viel ook de tweede Helmondse treffer toen Owen Schamper met een fraaie volley de doelman van Oirschot Vooruit kansloos liet. Daarna kreeg de thuisploeg kansen om de wedstrijd voortijdig te beslissen maar het faalde in de afronding. Fons Meeuwis schoot na iets meer dan een half uur spelen de 2-1 binnen. In de tweede helft drongen de bezoekers aan maar waren de beste kansen voor de thuisploeg. Gescoord werd er echter niet meer.

De Valk - Beerse Boys 4-1.

Luc Nouwen was de grote man bij De Valk in de thuiswedstrijd tegen Beerse Boys. Al na een kwartier spelen had de spits twee keer gescoord. Met een geweldig schot van afstand schoot Dima van Ham de bezoekers op 2-1 maar pal voor de thee maakte Nouwen zijn derde van de middag. In de tweede helft bleef de thuisploeg de betere en bepaalde topscorer Joran Vermeulen de eindstand op 4-1.

NWC - Hilvaria 2-0.

Vanaf het eerste fluitsignaal was NWC heer en meester op sportpark 't Root. Vooral topscorer Youri van Brussel was een plaag voor de bezoekers uit Hilvarenbeek. In het eerste kwartier kreeg NWC enkele goede mogelijkheden om op voorsprong te komen maar het vizier van de oranjehemden stond nog niet op scherp. Na iets meer dan twintig minuten kopte Douwe Hurkmans op aangeven van Van Brussel raak, 1-0. De tweede helft was niet zo spectaculair maar de overwinning van NWC kwam nimmer in gevaar. Via Van Brussel werd na ruim een uur spelen de eindstand bepaald op 2-0.