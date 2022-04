Belgische club SV Herkol strikt met Geldrop-spits Ron Jansen vierde Zuidoost-Brabander

,,Ze hebben de selectie nu rond”, vertelt Ron Jansen. ,,Omdat ik er veel bekenden tref, heb ik voor Herkol gekozen. De wedstrijden zijn op zaterdagavond, waardoor ik zaterdag overdag en zondag tijd heb voor mijn gezin. Dat is me veel waard. Het is ook maar een halfuur rijden en de eerste provinciale is een aardig niveau, vergelijkbaar met Geldrop.”

Jansen viel zondag in de derby tussen Geldrop en Heeze na een half uur geblesseerd uit met een kuitblessure en onderging deze week een ooroperatie vanwege een agressieve ontsteking aan zijn trommelvlies. Daardoor is hij voorlopig uit de roulatie. De spits hoopt de laatste competitiewedstrijd van Geldrop weer mee te kunnen doen.

Jansen debuteerde in het seizoen 2010-2011 in het eerste elftal van UNA. In het seizoen 2015-2016 kwam hij voor Nuenen uit en daarna voetbalde hij twee jaar bij Gemert. In 2018 begon Jansen aan zijn eerste Belgische avontuur bij Branddonk. Jansen kwam in 2019 naar Geldrop en maakte in zijn eerste seizoen bij de groen-witten vijftien doelpunten.