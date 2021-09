Belgische oud-jeugdspeler van PSV komt aanwaaien bij Gemert, Raaijmakers vertrekt

Buiten de transferperiode om heeft Gemert de selectie versterkt. Bij de derdedivisieclub sluit de 24-jarige Belg Yentl Meyssen namelijk per direct aan. De oud-jeugdspeler van onder meer Club Brugge en PSV is komen aanwaaien op sportpark Molenbroek. Hij trainde de laatste weken al mee.

Meyssen, de zoon van de Belgische oud-prof Harold Meyssen (Eendracht Aalst, Standard Luik en Cercle Brugge), woont in Maaseik maar heeft een vriendin uit Gemert. Hij zat zonder club sinds zijn vertrek uit Spanje, waar hij vanwege corona na anderhalf jaar vertrok. Bij Gemert wil hij zijn carrière nieuw leven inblazen. ,,Ik ben blij dat deze club me de kans geeft om weer op niveau te komen en speelminuten te maken”, reageert hij.

Steven Bergwijn

Bij Gemert keert hij terug in het Nederlandse voetbal. Meyssen speelde vijf seizoenen in de opleiding van PSV, tot de Onder 17. In Eindhoven was hij onder meer ploeggenoot van Steven Bergwijn, Arnaut Groeneveld en Sam Lammers. Na zijn tijd bij PSV keerde hij terug naar Club Brugge, waar hij als D-pupil vandaan kwam. Hij voetbalde daarna voor STVV (St. Truiden) en VV Kotem, maar tot een doorbraak in het betaald voetbal kwam het niet.

Meyssen geldt bij Gemert als welkome defensieve versterking. De zondagclub raakte in de voorbereiding centrumverdediger Joris Janssen kwijt met een blessure. De zomeraanwinst, overgekomen van OJC Rosmalen, scheurde zijn kruisband af op een training en stopte mede vanwege zij studie geneeskunde per direct. Meyssen kan op de positie van Janssen spelen, maar ook als verdedigende middenvelder. In de jeugd was hij zelfs spits.

Raaijmakers

Of Meyssen zondag in de competitiewedstrijd tegen Hollandia al zal debuteren, is nog de vraag. Gemert is daarvoor in afwachting van de KNVB. De voetbalbond moet de Belg speelgerechtigd verklaren. Daarnaast moet Meyssen fysiek nog flinke stappen maken. Totdat hij drie weken geleden aansloot bij Gemert heeft hij anderhalf jaar geen groepstraining gehad. Wel maakte hij onlangs al minuten in de oefenwedstrijd tegen Mierlo-Hout.

Jeremy Raaijmakers speelt tegen Hollandia in ieder geval niet. De 20-jarige vleugelspits die vorig jaar zomer overkwam van Sparta’25 heeft bij Gemert zijn afscheid aangekondigd. Hij stopt vanwege persoonlijke omstandigheden. Dit seizoen kwam Raaijmakers nog niet in actie voor Gemert.