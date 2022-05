Bergeijk na 21ste overwinning nog twee punten verwijderd van kampioenschap

VIERDE KLASSE E ZUID 1Ook in de 23ste wedstrijd van deze competitie behield Bergeijk de ongeslagen status. De koploper versloeg Waalre met 1-3 en behaalde zo de 21ste seizoenszege. Indien Vessem punten zou verspelen tegen Steensel kon Bergeijk al het kampioenschap vieren, maar de nummer twee van de ranglijst maakte geen misstap en won met 2-0. Bergeijk heeft in de resterende vier duels nog twee punten nodig om zeker te zijn van de titel.

Waalre - Bergeijk 1-3. Op jacht naar de titel heeft Bergeijk ook op bezoek bij Waalre, dat nog niet veilig is van degradatie, gewonnen. Het verschil werd in de eerste helft gemaakt; al voor rust stond de 1-3 eindstand op het scorebord. Vooraf was het contrast tussen de twee ploegen groot: Bergeijk was compleet, terwijl Waalre al langere tijd met fysieke problemen kampt en wederom met een geïmproviseerd basiselftal startte. Bergeijk kwam via een vrije trap van Stijn Cuypers op een 0-1 voorsprong, maar enige minuten later zorgde Matthijs Stokmans voor de gelijkmaker, 1-1. Al gauw zorgde topscorer Piet Michielse voor een nieuwe Bergeijkse voorsprong, en nog voor de rust maakte Michielse er 1-3 van, zijn 26ste van het seizoen en 100ste doelpunt voor Bergeijk.

Vessem - Steensel 2-0. Een kwartier later dan het officiële aanvangstijdstip werd de wedstrijd gestart. Scheidsrechter Azghiri moest diep in zijn sporttas duiken om een andere kleur dan het blauw van Steensel naar boven te toveren. Al na 23 seconden maakte Jaap van Diessen op aangeven van Merijn van Ham de 1-0. Ook in de tweede helft begon Vessem sterk. Merijn van Ham ging op links door, maar keeper Jordy van Dooren hield de bal met de voet tegen. Vijf minuten later liet Jaap van Diessen met een schot in de rechter benedenhoek zijn tweede aantekenen, 2-0. Direct daarop kopte Jarno Olislagers bijna de 3-0 binnen uit een hoekschop. Na een mooi opgezette aanval van Thomas Maas op links kon Jaap van Diessen net niet zijn derde van de wedstrijd maken.

RKDSV - Spoordonkse Boys 1-1. 65e min Tijn Jansen. 78e min Roel van Nunen. Strafschop. In de eerste helft was Spoordonkse Boys de betere ploeg, maar halverwege stond het nog 0-0. Tijn Jansen schoot in de 65ste minuut de 1-0 binnen. in de 78ste minuut werd Jasper van Agt onderuitgehaald in het strafschopgebied. Roel van Nunen verzilverde strafschop, 1-1.

De Raven - De Weebosch 1-2. Nadat een doelpunt van De Raven na overleg met de grensrechter werd afgekeurd, maakte De Weebosch even later de 0-1. Cris van Leeuwen bracht de thuisploeg langszij, 1-1. In de tweede helft kwam De Weebosch opnieuw op voorsprong, 1-2.

Tuldania - ZSC 2-1.

Hulsel - SDO’39 2-2.

HMVV - Riethoven