Bergeijk wint topper in Vessem, De Weebosch haalt in degradatiekraker uit tegen Hulsel

Vessem - Bergeijk 3-4.

Koploper Bergeijk had vandaag maar één missie: de topper winnen bij nummer drie Vessem om zo de koppositie nog verder te verstevigen. En dat is gelukt, in een enerverend duel met zeven doelpunten trok Bergeijk aan het langste eind. Een 3-4 eindstand stond uiteindelijk op het bord, waarmee Bergeijk nu ook de dertiende wedstrijd van het seizoen winnend heeft afgesloten. Daarmee komt het totaal op 39 punten en is het gat met nummer twee Steensel groter geworden.

De wedstrijd begon aftastend, met twee ploegen die niet toe wilden happen. Pas in de 25ste minuut was daar het eerste gevaar: na een voorzet schoot bracht Bergeijk-doelman Daan Bauhaus redding op de inzet van Thomas Maas. De bal kwam terug het spel in en Jaap van Diessen was alert: 1-0. Zeven minuten later was het weer raak voor de thuisploeg. Wederom een voorzet vanaf rechts en Hein van Diessen maakte er met een volley in de verre hoek 2-0 van. Vessem pakte door en was dicht bij de derde treffer van de avond, maar keeper Bauhaus redde de inzet van Jaap van Diessen ternauwernood. Twee minuten voor rust scoorde Gijs Jansen de aansluitingstreffer door een afgeslagen voorzet in het doel te werken, 2-1. De ruststand bleek het nog niet te zijn, want Ruben de Haas probeerde het vlak voor het fluitsignaal nog met een fraai afstandsschot. En met succes: 3-1.

Na rust scoorde Bergeijk voor de tweede keer de aansluitingstreffer. Het werd 3-2 na een onhoudbaar afstandsschot van Piet Michielse. De bal verdween in de linkerbovenhoek achter de doelman. Even later probeerde Ruben de Haas het aan de andere kant op eenzelfde manier, maar Bauhaus bracht fraai redding. De aansluitingstreffer gaf Bergeijk kracht, en met de wil om de ongeslagen reeks voort te zetten ging de koploper op zoek naar de gelijkmaker. Met nog twintig minuten te gaan kwam die er: een voorzet werd keurig binnengeschoten door Jens Cuypers. Het was de aanloop naar meer, want even voor tijd krulde Stijn Cuypers uit een vrije trap de 3-4 achter de Vessemse doelman. Door de overwinning is het gat met nummer twee Steensel vergroot tot elf punten, omdat de Steenselse ploeg niet verder kwam dan een 1-1 gelijkspel tegen Riethoven.

Steensel - Riethoven 1-1.

Steensel en Riethoven moeten het doen met een gelijkspel. Op sportpark De Elzenbroeke werd het 1-1. ,,Een terechte uitslag”, vindt Riethovenaar Ad Vervest. ,,Ik kan ermee leven.” Steensel kwam al vrij vroeg in de eerste helft op voorsprong, nadat een hoekschop van Kay van de Looij ongelukkig werd verlengd door een verdediger van Riethoven. Riethoven liet zich echter niet van de wijs brengen en was voetballend beter in de eerste helft. In de tweede helft was het spelbeeld anders: Steensel zette aan en begon goed. Maar nadat Van de Looij rood kreeg wegens natrappen, kon Riethoven weer de overhand nemen. Dat leidde tot de gelijkmaker een aantal minuten voor tijd. Joey van Otten scoorde na terugleggen van Tim Wouters. Dat was ook de eindstand: 1-1.

Waalre - De Raven 1-1.

Waalre en De Raven delen de punten in een gelijk opgaande partij: 1-1. De wedstrijd bracht veel strijd teweeg, met twee ploegen die voor de overwinning wilden gaan. In de eerste helft leidde dat overigens niet tot veel spektakel: 0-0 was de ruststand. In de tweede helft kwam Waalre na een grote kans op voorsprong. Matthijs Stokmans verzorgde de openingstreffer in de zeventigste minuut. ,,De organisatie was weg bij ons, waardoor hij vrij in het midden de bal kon binnenschieten”, licht De Raven-trainer Waldo van den Besselaar toe. Na wat wissels en een tactische wijziging zette De Raven aan en met nog zeven minuten te gaan werd dat beloond. Een goede aanval strandde na een overtreding in het zestienmetergebied, waarna de bal op de stip ging. Niels Peeters rondde beheerst af en bepaalde de eindstand daarmee op 1-1. ,,We deden weinig onder voor elkaar. Het was een sportieve wedstrijd”, besluit Van den Besselaar.

Hulsel - De Weebosch 0-6.

In een degradatieduel waar Hulsel en De Weebosch drie broodnodige punten hoopten bij te schrijven, trok maar één ploeg aan het langste eind. Het werd 0-6 voor De Weebosch. Dankzij twee treffers van Jochem Kwinten en vier treffers van Jeroen Mattheeuwse kon het elftal van trainer Nick Smits uitlopen op de directe concurrent.

,,Het waren echt twee verschillende helften”, vat Hulsel-coach Wim Hoeben samen. ,,We voetbalden aardig mee, maar we kwamen toch op achterstand.” Dat beaamt ook Smits: ,,Het was chaotisch aan onze kant en Hulsel probeerde het ons lastig te maken.” Toen de chaos optrok was het zijn ploeg die de wedstrijd naar zich toe trok. Twee counters en twee doelpunten verder, en Hulsel liep achter de feiten aan. ,,Toen zij na rust binnen tien minuten ook nog de 0-3 en 0-4 scoorden werd het alleen maar belopen voor ons”, zegt Hoeben. Zijn elftal kreeg geen grip meer op de wedstrijd en zo kon De Weebosch uitlopen naar 0-6. ,,Desondanks vind ik dat Hulsel goed heeft gevoetbald”, relativeert Smits. ,,Het zat ons mee, waardoor we een belangrijke overwinning hebben geboekt.”

Beide ploegen hebben twee lastige tegenstanders in het verschiet. De Weebosch ontvangt nummer zes RKDSV, terwijl Hulsel aantreedt tegen nummer drie Vessem.