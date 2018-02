BES-trainer Pinckers kan het voetbal niet laten

Zijn wieg stond in de bovenkamer van café De Voetbal aan de Heuvel in Zeelst. De naam van de dorpskroeg moet toen welhaast al een voorbode zijn geweest. Amper twee turven hoog trapte Jurgen Pinckers al tegen het lederen speeltuig. Hoe kan het ook anders. Vader Sjef keepte in het betaalde voetbal bij Roda JC en EVV Eindhoven. Moeder Sjan klom aan de Aalsterweg als jong meisje de tribune op om na elke wedstrijd flesjes te verzamelen voor het statiegeld. Bovendien is zij een dochter van Harrie van den Boomen die bij de blauwwitten onder de lat de bijnaam Schrik van het Zuiden verwierf. Zijn moeder is nog altijd zijn grootste supporter. Pinckers: ,,Ze kwam vroeger vaak kijken. Dit seizoen is ze twee keer op zaterdag geweest. Op zondag kan ze FC Eindhoven niet missen."

Pinckers heeft het inderdaad niet van vreemden. Twee jaar terug kreeg hij als 45-jarige doelman bij vijfdeklasser Terlo van alle kanten de ballen om de oren. Een jaar later stond hij in de tweede divisie bij UNA tegen BVV Barendrecht onder de lat als stand-in van de plotseling afwezige doelman Petar Stoskovic.

De vergelijking met Heintje Davids doorstaat hij met gemak. Of hij nou bij De Valk, Terlo of de amateurs van FC Eindhoven op de bank zat als assistent- of keeperstrainer. Bij hoge nood stond Pinckers weer gewoon onder de lat.

Boeiend

Ruim een jaar geleden werd hij gevraagd om hoofdtrainer te worden bij de toenmalige vierdeklasser BES. ,,Zonder diploma's ben ik er toch ingestapt", blikt de teamleider bij NTS Mechatronics terug. ,,Gewoon om te kijken of ik het leuk vond. De bedoeling was in de vierde klasse, maar het werd promotie. Dat maakte het extra moeilijk, niet minder interessant."

Het bevalt hem tot nu toe prima. ,,Ik sprak hierover laatst met assistent Twan van der Looij. We hebben zeven punten. Dat hadden vijftien punten kunnen zijn. Echter zijn we ook wedstrijden weggespeeld. We moeten het hebben van werklust. Als die er niet is, krijgen we het lastig."

Een bijkomstig probleem is het gebrek aan spelers. Een aantal voetballers wil vanwege het bereiken van de 'pensioengerechtigde' leeftijd stoppen. Pinckers: ,,Het zou jammer zijn als er in augustus geen eerste elftal meer is. BES is een superleuke club. Er werd al geopperd dat ik als speler/reservespeler kan aansluiten bij de selectie om zo toch maar lid te blijven van de familie."

Komend seizoen wil hij er echter een jaartje tussenuit. Of dat lukt? ,,Misschien toch ergens keepers trainen of gewoon weer voetballen. Dat blijft toch het leukste."