Beschaamd Best Vooruit gaat voor eerherstel

,,Het ging zo snel”, blikt Best Vooruit-verdediger Daan van Kessel terug op de sof van afgelopen zondag. Op bezoek bij Nemelaer stonden de roodzwarten na een helft al met 6-0 achter. ,,Gek genoeg begonnen we nog goed, maar na een kwartier kwam uit hun eerste aanval een goal en daarna was iedere bal die naar voor werd geschoten raak.” Een onaangename primeur voor de jonge stopper. ,,Het was de eerste keer dat ik dit meemaakte en dat geldt denk ik voor het hele team. Bij elke keer balverlies dacht ik: daar gaan we weer.”