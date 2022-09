Best Vooruit buigt 2-0 achterstand bij Geldrop om in een 2-4 overwinning; nipte zege voor FC Eindhoven AV

Geldrop - Best Vooruit 2-4. Nadat er in de eerste helft geen doelpunten waren gevallen, nam Geldrop in het tweede bedrijf een 2-0 voorsprong door doelpunten van Hugo Beets en Wessel van Moorsel. Roel van de Sande maakte de aanslutingstreffer voor Best Vooruit met een mooie vrije trap, 2-1. Stijn Beekx trok even later de stand gelijk. Robin Buiks zette de bezoekers op voorsprong (2-3) en invaller Dave de Bresser maakte er met een prachtig schot 2-4 van.

FC Eindhoven AV - Nemelaer 1-0. Na een doelpuntloze eerste helft bracht nieuweling Sabri Haruna FC Eindhoven in de 50ste minuut op een 1-0 voorsprong. Hij was het eindstation van een uitbraak. Met nog vijf minuten te spelen moest de thuisploeg verder met tien man, Naoufel Bouaouine kreeg zijn tweede gele kaart. Desondanks loodsten de gastheren de voorsprong over de eindstreep.

Kruisland - Marvilde 0-0. Dat het bij rust nog 0-0 in het duel tussen beide uit de tweede klasse gepromoveerde ploegen stond was mede te danken aan keeper Sam van Rooij van Marvilde. Hij stopte in de 36ste minuut een strafschop van Kruisland. Clint van Doorn kreeg in de 75ste minuut een grote kans voor de Veldhovense bezoekers, maar de goalie van de gastheren voorkwam een treffer.

Erp - Heeze 3-1. Jesper van Os maakte uit een scrimmage in de 53ste minuut de openingstreffer voor Erp. Joost van Dijk zorgde in de 60ste minuut met een hoogstandje, van achter zijn standbeen langs, voor de tweede treffer van de thuisploeg. Rob van Rijbroek maakte er in de 74ste minuut 3-0 van. Gijs Moerenhout zorgde nog voor de eretreffer van Heeze: 3-1.