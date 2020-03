Best Vooruit-doelman Bakker toont zich penaltykiller

Nadat de reguliere speeltijd van negentig minuten ten einde was, sprong er ineens een gele gedaante over de boarding op sportpark de Leemkuilen in Best. Het was Best Vooruit-doelman Bjarne Bakker, die in razend tempo op weg was naar de kleedkamer, terwijl de strafschoppenserie op het punt van beginnen stond. ,,Ik moest enorm nodig plassen", verklaarde de keeper later met bijgevoegd de verzekering dat het niet om zenuwen ging. ,,Het was vooral heel koud en nat, de hele wedstrijd lang."