Best Vooruit in kwartfinale districtsbeker

Best Vooruit heeft zaterdag de kwartfinales van het toernooi om te districtsbeker weten te bereiken. De ploeg van trainer Miguel van den Dungen versloeg Nivo Sparta in Zaltbommel met 2-1.

Nivo Sparta - Best Vooruit 1-2. De Bestenaren kwamen in de eerste helft op een 1-0 achterstand tegen de eersteklasser en gingen met die tussenstand ook rusten. In de tweede helft kwam Best Vooruit op gelijke hoogte door een doelpunt van Tom Sprokholt. Daarna drukten de bezoekers door. Invaller Thijs Engels maakte uiteindelijk de winnende treffer voor Best Vooruit: 1-2.

,,De eerste helft was van onze kant verre van goed”, zei teammanager Jan Hermsen na afloop van de bekerwedstrijd. ,,In de tweede helft zat er wat meer beleving in en stonden we een stuk beter te voetballen, ook omdat de gelijkmaker al vroeg in de tweede helft viel”, zei Hermsen. ,,Een kwartiertje voor tijd kon Thijs Engels ook nog de winnende maken en daardoor werd het uiteindelijk een prima overwinning voor ons. Op naar de kwartfinales.”

Daarin gaat Best Vooruit op 18, 19 of 20 april op bezoek bij Zwaluw VFC of Bergeijk. Dat duel staat maandag op het programma.