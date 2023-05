Best Vooruit lijft voormalig FC Eindhoven-speler Gijs van Otterdijk in en ziet drie spelers vertrekken

Best Vooruit toonde veel interesse in mij, ik hoop daar mijn plezier in het voetballen verder door te zetten”, vertelt Van Otterdijk, die in de jeugd bij Wilhelmina Boys en FC Eindhoven voetbalde. Op 14 februari 2017 baarde hij opzien door als 14-jarige te debuteren in het eerste elftal van FC Eindhoven in een oefenduel met Jong Vitesse. Hij was destijds als spits topscorer van FC Eindhoven O15. Zijn officiële debuut in de hoofdmacht van de blauw-witten maakte Van Otterdijk op 17-jarige leeftijd als centrumverdediger op 1 maart 2019 in de competitiewedstrijd uit tegen Almere City. Dat seizoen maakte hij nog twee keer zijn opwachting in het eerste.